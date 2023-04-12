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12 Nisan 2023 Çarşamba 22:13:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 22:13:00

Rusya'dan siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşına yaptırım

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada yönetiminin Rus yetkililer, siyasetçiler, gazeteciler, uzmanlar ve sporcularına yönelik sürekli yaptırım uyguladığı belirtildi.

Bu nedenle 333 Kanadalının yaptırım listesine alınarak Rusya'ya girişlerine "kalıcı" yasak getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, çeşitli düzeyde siyasetçilerin yanı sıra parlamento üyeleri, aktivistler ve sporcular yer aldı.

Rusya ile Kanada, birbirinin vatandaşlarına zaman zaman yaptırım uyguluyor.

Etiketler : Bakanlık Rusya Kanada yaptırım

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