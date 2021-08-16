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16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:01:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:01:00

Rusya'dan savunma ve havacılıkta Türkiye'ye sıcak mesaj: Ortak üretebiliriz

Kaynak: AA

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Rusya, Türkiye ile savunma sanayisi ve havacılıkta iş birliğini geliştirmek istiyor. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, ortak savaş uçağı üretimine yönelik görüşmeler yapılabileceğini belirterek, "Türkiye ilgi gösterirse bu konuda da iş birliğine hazırız. Türkiye'nin kendi beşinci nesil TF-X savaş uçağı projesini hayata geçirme niyetinde olduğunu biliyoruz." dedi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) geliştirme konusunda güçlü bir yetkinliğe sahip olduğunu belirterek, "Türkiye savunma ve havacılık sanayilerinde ithalat ikamesine yönelik etkin önlemler alıyor. Türkiye ile karşılıklı fayda temelinde teknolojik iş birliği konularını istişare etmeye hazırız." dedi.

Çemezov, 17 Ağustos'ta başlayacak ve Rostec'in de katılacağı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF) öncesinde Türkiye ile Rusya arasındaki askeri-teknik alanlardaki iş birliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik önemli başarılar kaydettiğini belirten Çemezov, "Türkiye savunma ve havacılık sanayilerinde ithalat ikamesine yönelik etkin önlemler alıyor. Bildiğim kadarıyla, 2000'li yılların başında kendi savunma sanayisinde Türk teknolojisinin payı önemsiz bir düzeydeyken, bugün bu oranın yüzde 70'e yakın bir seviyeye gelmesi politikanın yüksek verimliliğini gösteriyor." diye konuştu.

S-400 hava savunma sistemlerine yönelik adımların da iki ülke arasındaki iş birliği açısından önemli olduğuna işaret eden Çemezov, "Türkiye'nin en güncel S-400 hava savunma sisteminin tedariki için sözleşme imzalayan ilk ve tek NATO ülkesi olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu, ikili ortaklığımızın gelişmesinde önemli bir faktördür." dedi.

Türkiye ile savunma sanayinin çeşitli alanlarında iş birliğini istişare etmeye hazır olduğunu kaydeden Çemezov, "Türkiye ile karşılıklı fayda temelinde teknolojik iş birliği konularını istişare etmeye hazırız. Bu tür bir çalışmanın detayları, sadece tarafların müzakereler sırasında varacakları anlaşmalarla ulaşılabilecek meselelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- ORTAK SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ

Çemezov, ortak savaş uçağı üretimine yönelik görüşmeler yapılabileceğini belirterek, "Ortaklarımızla her zaman diyaloğa açığız. Türkiye ilgi gösterirse bu konuda da iş birliğine hazırız. Türkiye'nin kendi beşinci nesil TF-X savaş uçağı projesini hayata geçirme niyetinde olduğunu biliyoruz. Uçak sistemleri ve sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesindeki yetkinliğimizle, Türk ortaklara yeni bir savaş uçağı yaratmada yardımcı olmayı değerlendirebiliriz." dedi.

Türkiye ile Rusya'nın ortak helikopter üretimine yönelik görüşmeler yapabileceğini anlatan Çemezov, "Böyle bir olasılık elbette var. Ancak daha fazla adım atılması için Türkiye'nin net bir teklifle gelmesi gerekiyor. İlk adım atılır atılmaz bu alanı desteklemeye ve geliştirmeye hazır olacağız." diye konuştu.

Helikopter üretiminin iki ülke arasında gelecek vadeden iş birliği alanlarından biri olmaya devam ettiğini ve Türk tarafına çeşitli helikopter türleri sunmaya hazır olduklarını kaydeden Çemezov, "Örneğin, 2018 yılında Rusya Helikopterleri şirketi ve Türk şirketi Kaan Air, yangınları söndürmek için kullanılan Ka-32 helikopterlerinin tedariki için bir anlaşma imzaladı. Bu helikopterler oldukça çok yönlüdür. Ka-32'ler arama ve kurtarma görevleri, hasta ve yaralıların tahliyesi, devriye atmak ve özel kuvvet operasyonlarını desteklemek için başarıyla kullanılabilir. Ortaklarımıza çok amaçlı Ansat tipi helikopterler de sunabiliriz." dedi.

- TÜRKİYE'NİN İHA TEKNOLOJİSİNDEKİ BAŞARISI

Türkiye'nin İHA üretimi konusunda önemli bir noktaya geldiğinin altını çizen Çemezov, "Türkiye, insansız hava araçları geliştirme konusunda güçlü yetkinliğe sahip. Rostec de sivil İHA teknolojisinde uzmanlığa sahiptir. Kuşkusuz, Türk meslektaşlarımızla sadece savunmada değil, sivil alanda da projelerin hayata geçirilmesi için çözümlerimizi sunabileceğimiz potansiyel temas noktalarımız var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rus devlet savunma sanayi HA üretimi TÜRKİYE Ka-3 Çemezov Türk şirketi Kaan Air
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