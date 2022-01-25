VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin ABD'yi Avrupa'dan çıkarmak istiyor
Rusya'dan Kiev'e ''yıldırım harbi'' planı!
Türkiye'nin Venedik'i görenleri büyülüyor
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması Başvuruları Başladı
FETÖ soruşturması: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kar İstanbul'u böyle esir aldı!
Özel araçlara kısıtlama geldi
Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
Bakanlık genelgeyi yayımladı! Kıdem tazminatı değişti
Ermenistan'dan Türkiye ziyaretine yeşil ışık
Başkan Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geldi
Karın tadını çıkardılar
Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
İşitme kaybının altında yatan sürpriz nedenler
Aşı sonrası geçici regl düzensizliği yaşanabilir
Kış aylarında bağışıklığı su ile güçlendirin
Çantadaki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 25 Ocak
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a tepki: Eleştiri değil, millete saygısızlık
İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
25 Ocak 2022 Salı 10:36:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 10:39:00

Rusya'dan Kiev'e ''yıldırım harbi'' planı!

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın, Kiev'e 'yıldırım harbi' planladığını söyledi. Ayrıca Johnson, 'Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan olabilir.' diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "iç karartıcı" istihbarat bilgilerinin Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bir "yıldırım harbi" planladığını gösterdiğini ifade etti.

Johnson, bir sağlık tesisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki elçilik personelinin çekilmesiyle ilgili olarak, "ihtiyaten bazı değişiklikler gerçekleştirdiklerini" belirtti.

Ukrayna sınırında 60 Rus muharebe grubunun bulunduğunun çok açık olduğunu kaydeden Johnson, "Kiev'i düşürecek bir yıldırım harbi planı herkesin görebileceği bir plan." dedi.

Rusya'yı bunun "feci bir adım olacağı" konusunda uyaran İngiliz Başbakan, İngiltere olarak ekonomik yaptırımlar paketini oluşturmaya öncülük ettiklerini, dünyanın dört bir yanındaki müttefikleriyle çalıştıklarını söyledi.

- ÇEÇENİSTAN UYARISI

Johnson, olası bir müdahaleye ilişkin uyarılarda bulunarak, "Ama aynı zamanda Ruslar açısından Ukrayna'yı işgal etmenin acılı, şiddetli ve kanlı bir iş olacağı mesajını da iletmemiz gerekiyor. Bence Rusya'daki insanların bunun yeni bir Çeçenistan olabileceğini anlaması çok önemli. Birkaç kez Ukrayna'ya gittim, o ülkenin insanlarını biraz tanıyorum ve savaşacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Elde edilen istihbaratların "oldukça iç karartıcı" olduğunu kaydeden Johnson, ancak bir savaşın hala önlenebilir olduğunu belirtti.

Her türlü ihtimale karşın Ukrayna'ya savunma silahı yardımları yaptıklarını ve bir yaptırım paketi hazırladıklarını vurgulayan Johnson, "Ama aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgalin, herhangi bir boyuttaki herhangi bir saldırının masrafsız olmayacağını Rusya'ya da anlatmalıyız. Can kayıpları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca İngiliz vatandaşlarına da Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahatleri etmemeleri, Ukrayna'nın geri kalanında ise zorunlu olmadıkça bulunmamaları tavsiye edilmişti.

Karar, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermesinin ardından gelmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından hafta sonu yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetimi iktidara getirme planı yaptığını gösteren istihbaratı elde ettiklerini duyurmuştu.

Etiketler : Boris Johnson ABD KİEV UKRAYNA RUSYA
Barbaroslar'ın yıldızı Pelin Akil'den yeni reklam anlaşması

Barbaroslar'ın yıldızı Pelin Akil'den yeni reklam anlaşması
120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı
Sürpriz yakınlaşma

Sürpriz yakınlaşma
Radikal karar

Radikal karar
‘Okul Yolunda' Güneş doğacak

‘Okul Yolunda' Güneş doğacak
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Hangisi Hazal?

Hangisi Hazal?
Mercan'la ilk paylaşım

Mercan'la ilk paylaşım
7 sunucudan şikayetçi

7 sunucudan şikayetçi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER