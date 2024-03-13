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13 Mart 2024 Çarşamba 14:04:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 14:04:00

Rusya'dan Google'a para cezası

Kaynak: AA

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Rusya'da mahkeme, YouTube'daki bazı içeriklere erişimi engellemediği için Google'a 4 milyon ruble (yaklaşık 44 bin dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

YouTube'daki bazı yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022'de iflas süreci başlatmıştı.

Etiketler : rusya google ceza
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