Rusya'dan Google'a para cezası

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

YouTube'daki bazı yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği için yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2022'de iflas süreci başlatmıştı.