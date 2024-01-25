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25 Ocak 2024 Perşembe 18:17:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 18:17:00

Rusya'dan Gazze açıklaması: 'Soykırım' olarak nitelendirilebilir

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Gazze Şeridi'nde trajik olayların yaşandığını, bunun insanlık dışı olduğunu belirtti. Lavrentyev, "Kısa sürede kadın ve çocuk dahil bu kadar insanın ölmesi gerçekten suçtur. Bu, soykırım olarak nitelendirilebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan'ın ev sahipliğinde dün Astana'da başlayan ve bugün genel oturumla sona eren Suriye konulu 21. Astana görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrentyev, "Gazze Şeridi'ndeki trajik olaylar, insanlık dışı haline geldi. Kısa sürede kadın ve çocuk dahil bu kadar insanın ölmesi gerçekten suçtur. Bu, soykırım olarak nitelendirilebilir ancak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine 'soykırım' davası açtığı Lahey'deki UAD, bunu hukuk açısından değerlendirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lavrentyev, İsrail'in Filistin'e yönelik siyasetini de değerlendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail yönetiminin müsamahakarlık siyaseti, Orta Doğu bölgesinin tamamı için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilir. Gazze Şeridi'nde savaş devam ederse çatışmalar, Lübnan ve Suriye'ye de kaçınılmaz olarak sıçrayacak. Söz konusu ülkeler de bu savaşa dahil olursa Orta Doğu bölgesinde diğer ülkeler de zarar görecek. Kimse bunun böyle olmasını istemiyor. Bunun mümkün olan tüm yöntemlerle önlenmesi gerekiyor."

Filistin devletinin önemine işaret eden Lavrentyev, bu meselenin bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrentyev, "Uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nde çatışmaların durdurulması ve iki devletli sistemi Filistinliler ile istişare etmek için müzakere masasına oturulması gerektiği konusunda İsrail'i ikna etmesi gerekiyor." dedi.

"ABD VE İNGİLTERE'NİN YEMEN TOPRAKLARINDA SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarında saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Lavrentyev, şunları kaydetti:

"Elbette, Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerin vurulmasını kınıyoruz ancak Batı'nın bu eylemleri orantısız ve kesinlikle kabul edilemez. Yemen'in Kızıldeniz'de seferlerin güvenceye alınması amacıyla bombalandığı yönünde belirtilen hedeflere ulaşılamayacak. Tüm bölgenin yeniden alevlenmesine ve büyük bir çatışma bölgesine dönüşmesine izin verilmemeli."

Suriye meselesine de değinen Lavrentyev, ABD'nin Suriye'deki yasa dışı varlığının ülkedeki durumun istikrarsızlaşmasına neden olduğunu, Rusya, Türkiye ve İran'ın bu konuda ortak pozisyona sahip olduğunu söyledi.

"ABD'nin Suriye'de durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla DEAŞ terör örgütünü kullandığını" ve bunun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Lavrentyev, Suriye meselesi çözümüne ilişkin Astana formatının etkili mekanizma kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan'ın, Birleşmiş Milletler'in (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonu için askeri birlik gönderme yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Etiketler : Putin Lavrentyev Gazze SOYKIRIM İSRAİL
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