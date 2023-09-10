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''G20 deklarasyonunun Rusya'ya ültimatom olduğu'' iddialarına Lavrov'dan açıklama
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10 Eylül 2023 Pazar 16:27:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 16:27:00

''G20 deklarasyonunun Rusya'ya ültimatom olduğu'' iddialarına Lavrov'dan açıklama

Kaynak: AA

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'G20 deklarasyonunun, Rusya'ya ültimatom olduğu' iddialarını 'saçma' olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, metinde Rusya'dan hiç bahsedilmediğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışından sonra basın toplantısı düzenledi.

Zirve deklarasyonunda, Rusya'nın tutumuna uygun olarak gıda güvenliği alanında nasıl ilerleneceğine dair önemli anlaşmalar bulunduğunu belirten Lavrov, Batı'nın pozisyonunda değişiklikler yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Lavrov, "Batı, kritik altyapı, enerji ve tarımla ilgili altyapıya yönelik saldırıların ve yıkımların durdurulması çağrısını kabul etti. Doğrudan bahsedilmiyor ama herkes bunun Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırıları, Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı ve Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne terör saldırıları ile Zaporijya Nükleer Santrali'ne sürekli insansız hava araçlarıyla saldırıları kapsadığını biliyor." ifadesini kullandı.

G20 üye ülkeleri arasında Ukrayna'da neler olup bittiğine dair doğru bir anlayış olduğunu dile getiren Lavrov, "Kiev rejimi, tek başına ülkesinin toprak bütünlüğünü yok etti ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuka tam uygun olarak halkların kendi kaderini tayin etme ilkesi yürürlüğe girdi. Bunu bir kez daha çok net ve doğru bir şekilde anlattık." diye konuştu.

"Deklarasyonun, Rusya'ya ültimatom olduğu' iddiaları saçma"

"G20 deklarasyonunun, Rusya'ya ültimatom olduğu" iddialarını "saçma" olarak nitelendiren Lavrov, metinde, Rusya'dan hiç bahsedilmediğine dikkat çekti.

Lavrov, deklarasyonda küresel ekonomi ve finansal sorunlarını çözmek için oluşturulan yapının faaliyetlerinin bir tür siyasallaşmasına izin vermeyen Hindistan ve benzer şekilde düşünenlerin çalışmalarının yer aldığını vurguladı.

Yeni Delhi'deki G20 Liderler Zirvesi'nin küresel ekonomik çıkarlar dengesinin sağlanmasına yönelik yönergeler açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Lavrov, şöyle devam etti:

"Deklarasyon, dünya ekonomisinde çıkarlar dengesinin sağlanması için uzun süredir verilen vaatler doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken her şeyi hatırlatıyor. Yol kısa değil ama yine de mevcut zirve, bu tür görevlere net şekilde odaklanma açısından bir dereceye kadar dönüm noktası oldu."

Lavrov, deklarasyonun özellikle Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütünün reform görevlerini formüle ettiğini ve Batı'nın Küresel Güney ülkelerine teknoloji transferi konusunda verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladığını anlattı.

Bakan Lavrov, zirvenin, Hint hükümeti dahil herkesin başarısı olduğunu dile getirdi.

Etiketler : rusya g20 küresel ekonomi
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