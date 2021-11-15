Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Rosoboronexport Genel Direktörü Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.

Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.

Ankara, şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

ABD, bir NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya'dan savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında bir dizi yaptırım uyguluyor.