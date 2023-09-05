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05 Eylül 2023 Salı 16:43:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 16:43:00

Rusya'dan Ermenistan'a ültimatom: Laçın ve Ağdam yolunun açılmasından yanayız

Kaynak: AA

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Ermenistan'ın Rusya'yı suçlayıcı açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın hem Laçın-Hankendi hem de Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından yana olduğunu açıkladı.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlar ve Karabağ'daki durumla ilgili, "Biz hem Laçın hem de Ağdam yolunun açılmasından yanayız. Bu konuyu siyasileştirmekten kaçınma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ermeni yetkililerin Rusya karşıtı açıklamalarını anımsatan Zaharova, "Erivan'dan sürekli olarak yapılan Rusya'yı suçlayıcı açıklamalar kabul edilemez. Bu açıklamalar her şeyden önce bölgedeki yardıma muhtaç insanlara zarar veriyor." şeklinde konuştu.

1 Eylül'de Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalara da değinen Zaharova, "Hayatını kaybeden Ermeni askerlerle ilgili olarak taziyelerimizi iletiyor, taraflara gerilimi tırmandıracak ve daha fazla can kaybına yol açacak eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu trajik olay, Ermenistan'da konuşlu Avrupa Birliği Misyonu'nun etkinliğinin düşük olduğunu bir kez daha doğruladı." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

Azerbaycan Kızılayının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü iki yardım tırı da Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında bekletiliyor. Tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

Etiketler : rusya ermenistan azerbaycan laçın
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