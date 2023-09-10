Rusya'dan Ermenistan'a Karabağ tepkisi

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10 Eylül 2023 Pazar 15:29:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 15:29:00

Rusya'dan Ermenistan'a tepki: Paşinyan Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul etti

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in geçen yıl Ekim ayında Prag'daki toplantıda bir araya geldiğini hatırlattı. Lavrov, Nikol Paşinyan'ın Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışından sonra basın toplantısı düzenledi.

Bir soru üzerine Ermenistan'da bazı yetkililerin, "Moskova'nın Karabağ'ı Azerbaycan'a verdiği" yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Lavrov, bu ifadelerin tamamen yanlış olduğunu ve "dürüst olmadığını" vurguladı.

Lavrov, Ermenistan'ın kendisinin Madrid Prensipleriyle bu bölgenin Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul ettiğini hatırlattı.

Ermenistan'ın ABD ile gelecek hafta askeri tatbikat yapacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, şunları kaydetti:

"Ermeni yönetiminin eylemlerinden üzüntü duyuyoruz. Elbette saldırgan bir NATO ülkesinin Güney Kafkasya'ya girmeye çalışmasını iyi bir şey olarak görmüyoruz. Bunun Ermenistan dahil hiç kimse için iyi olduğunu düşünmüyorum. Amerikalılar nerede ortaya çıkarsa çıksın, dünyanın her yerinde yüzlerce üsleri var, bu hiçbir yerde iyi bir sonuca yol açmıyor."

Etiketler : rusya ermenistan azerbaycan karabağ nikol paşinyan
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