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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00

Rusya'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a teklif!

Kaynak: İHA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Tarafların diğer arabulucuları sürece dahil etmekle ilgilendiğini anlıyoruz ve Bakü ile Erivan arasında bir anlaşmaya varılması yönünde atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasında önemli bir görüşme yapıldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bir sonraki toplantısının bu yıl yapılması planlandığını belirterek, "Umarız müzakere süreci devam eder. Hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın sadece Rusya'yı değil, diğer ülkeleri de arabulucu olarak kullanmakla ilgilendiğini anlıyoruz. Bakü ve Erivan arasında bir anlaşmaya varılması yönünde atılan adımları ve bizim gibi bu yönde çalışanların isteklerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bu Azerbaycan ve Ermeni halklarının çıkarlarını esas almalıdır" dedi.

RUSYA'DAN ÜÇLÜ DİYALOG TEKLİFİ

Bugünkü müzakerelerin diğer alanlarda da müzakere sürecine olumlu bir ivme kazandırmasını umduğunu belirten Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a parlamenterler aracılığıyla üçlü bir diyalog başlatma teklifinde bulundu. Şu aşamada en yakın sonuç, üç başbakan yardımcısının başkanlığındaki üçlü çalışma grubunda varılan ve bölgede ulaşım iletişiminin kesilmesine ilişkin belirli konularda anlaşmaya varılan anlaşmadır. Bu bağlamda, ulaştırma sektöründe sadece bölgesel değil, daha geniş nitelikte gelecek vaat eden projelerin hayata geçirilmesi için perspektifler açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ceyhun Bayramov Sergey Lavrov Rusya Azerbaycan ve Ermenistan
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