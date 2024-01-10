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10 Ocak 2024 Çarşamba 19:16:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 19:16:00

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi hakkında açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, Erdoğan ve Putin arasında bir görüşme yapılması için karşılıklı olarak bir anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Putin ve Erdoğan arasındaki iletişime sürekli ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki görüşeceklerine dair bir anlaşma var. Tarih henüz belirlenmese de diplomatik kanallar üzerinden onaylanacak. Bu görüşme er ya geç gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Peskov, ayrıca Putin ve Erdoğan'ın hızlı bir şekilde telefon bağlantısı kurabildiğini ve yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin de hızlı bir şekilde planlanabileceğini ekledi.

"RUSYA, UKRAYNA'DA ASKERİ HAREKATA DEVAM EDECEK"

Ukrayna'daki çatışmalara değinen Peskov, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini söyleyerek, "Bazı barış süreçlerine gelince, burada henüz boşluk var. Zelenskiy'nin bu barış formülüyle ilgili tamamen açıklanması zor süreçleri görüyorsunuz. Bazı ülkeler, Rusya olmadan hayali bir barış formülünü görüşüyorlar. Bu çok garip bir süreç. Bu anlamda ciddi hiçbir şey yok. Bu anlamda Kiev, yasal düzeyde her türlü görüşmeleri yasakladı. Biz de özel askeri harekatımıza devam ediyoruz" dedi.

Etiketler : Putin Erdoğan görüşmesi Kremlin sözcüsü iletişim ihtiyacı
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