VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sivas'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Görme kaybı şikayetiyle gittiği hastanede beyninden portakal büyüklüğünde kitle çıkartıldı
"Camiler sadece namaz kılma mekanlarımız değil, bizim eğitim mekanlarımızdır"
Fransa'da kıyafeti yüzünden derslere alınmayan Müslüman öğrenci, gördüğü ayrımcılığı BM'ye taşıdı
Yalova'da denizi kirleten gemiye 7,7 milyon lira ceza
AB'den Intel'e 376 milyon avro para cezası
22 Eylül 2023 Cuma 15:19:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 15:19:00

Rusya'dan Batı'ya Ukrayna uyarısı: Gerilimin artacağını tahmin ediyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya, Polonya ile Ukrayna arasında belli gerginlikler olduğunu gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki bu gerilimin artacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Belarus ve biz, Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteyiz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Polonya'dan sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de gerginlik yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Polonya arasında gerilen ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Polonya'nın Ukrayna'ya silah tedarikini reddetme niyetine ilişkin olarak Peskov, "Varşova ve Kiev arasında belli gerginlikler olduğunu görüyoruz. Varşova ile Kiev arasındaki bu gerilimin artacağını tahmin ediyoruz." yorumunu yaptı.

Gerginliğin diğer Avrupa ülkeleri ile de başlayabileceğine dikkat çeken Peskov, "Kiev ile diğer Avrupa başkentleri arasındaki sürtüşmenin de zamanla artacağını anlıyoruz. Bu kaçınılmazdır." İfadelerini kullandı.

Polonya'nın silahlanması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Peskov, bu konuda Belarus için Polonya ile komşuluğun zor olduğunu belirtti.

Polonya'nın "oldukça saldırgan olduğunu, yıkıcı faaliyetlerden ve diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmadığını" savunan Peskov, "Ancak dost ve müttefiklerimiz Belarus ve biz, Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteyiz." diye konuştu.

Etiketler : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov polonya-ukrayna gerginlik potansiyel tehdit
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX