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16 Aralık 2022 Cuma 11:49:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 11:49:00

Rusya'dan Başkan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt: Olumlu yaklaşıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Başkan Erdoğan'ın, Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerini bir araya getirecek bir görüşme düzenlenmesi düşüncesine olumlu baktıklarını belirtti.

Rus basını Rusya'nın Başkan Erdoğan'ın Suriye'de 3'lü görüşme önerisine olumlu baktığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerini bir araya getirecek bir görüşme düzenlenmesi düşüncesine olumlu baktıklarını belirtti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan rusya suriye türkiye
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