Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a görüşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova’da toplantı yapılması çağrısında bulundu. Lavrov, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini ifade ederek, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova’da ağırlamak için hazır olduklarını söyledi.

MOSKOVA'DA AĞIRLAMAK İÇİN HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Rusya’nın bakanları Moskova’da ağırlamak üzere hazır olduğunu belirttiğini söyledi.