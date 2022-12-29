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29 Aralık 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 07:30:00

Rusya'dan Yunanistan'a tepki: Buna hakkınız yok

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini tedarik etme olasılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Yunanistan, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip değil. Bunu onanlara hatırlattık" dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkına sahip olmadığını bildirdi.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'nda gündemdeki konuları değerlendiren Lavrov, Yunanistan'ın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini sağlama ihtimalini de değindi.

Bu sistemlerin Güney Kıbrıs'a ilk başta yerleştirilmesi planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

"Büyükelçimize, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığına başvurarak, bu sistemlerin Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlatması için talimat verdik. Anlaşmaya göre, iznimiz olmadan Yunanistan'ın hiç kimseye bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık. Onlar bize taahhütlerine dikkat ettiklerini söyledi."

AA'nın aktardığı habere göre; bu tür meseleleri yakından takip ettiklerini belirten Lavrov, "Tetikte olmak zorundayız. Çünkü birçok yasadışı şey, 'Ukrayna'yı kurtaracağız, çünkü Ukrayna, Avrupa'dır' sloganıyla yapılıyor." dedi.

"ABD, PATRİOT KULLANIMI İÇİN UKRAYNA'YA UZMAN GÖNDERMEYİ PLANLAMIYOR"

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot sistemlerini sevk etme kararını değerlendiren Lavrov, şöyle devam etti:

"Amerikalılara, büyükelçiliğimiz üzerinden kullanımı zor olan Patriot sistemlerinin devredilmesi kararının, Amerikalı uzmanların orada (Ukrayna'da) olacağı anlamına gelip gelmediğini sorduk. Bize oldukça kapsamlı cevap verildi ve bunun planlanmadığı, çünkü Amerikalıların Rusya ile doğrudan savaşmak istemediği, Patriot sistemlerinin Ukrayna ordusu bu teknolojiyi kavrayana kadar birkaç ay içinde faaliyete geçeceği söylendi."

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını, "ancak ABD'nin buna izin vermediğini" ifade etti.

Diplomatik anlaşmalara varma yönündeki teklifleri reddetmediklerini dile getiren Sergey Lavrov, bu anlaşmaların, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi durumunda mümkün olacağını vurguladı.

Öte yandan, Lavrov, Ukrayna etrafındaki durumu bir an önce çözmek istediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : Sergey Lavrov PATRİOT ABD Donetsk Luhansk Herson
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