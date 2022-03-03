VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor
Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı
24 ekibi sıcak nokta İrpin'de!
Türkiye'nin gücüne güç katacak!
Rusya'dan ABD'ye misilleme!
En Verimli Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor
"Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!"
Rusya'nın planı deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat
Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi
Z ve V harflerinin sırrı ortaya çıktı
İşte Rusya'nın yeni hedefi
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu
Çin, Rusya'ya 'saldırıyı ertele' demiş!
Türkiye karşıtı hadsiz sözler
Sessiz âşık
Okuma provası
Güzellik sırrı gül suyu
Tacizcisiyle başı belada
Evin eksikleri tamamlandı
Abasıyanık'a ses oldu
‘Best Of' albümü geliyor
2 milyona ‘Mahmure'
Estetik değil kilo aldım
03 Mart 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 16:30:00

Rusya'dan ABD'ye misilleme! ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD tarafından alınan yaptırım kararlarına misilleme olarak roket motoru sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Rusya'nın ABD'ye roket motoru tedarikini durdurduğu bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, 1990'lardan bu yana ABD'ye roket motoru tedarik ettiklerini belirtti.

Yaptırımlar nedeniyle ABD'ye yönelik sevkiyatlarla ilgili bir karar aldıklarını aktaran Rogozin, "Bugün NPO Energomaş'ta üretilen roket motorlarının ABD'ye sevkiyatını durdurma kararı aldık." dedi.

Rogozin, Almanya ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait kısmında ortak deneylerin artık yapılmayacağını da söyledi.

Etiketler : RUSYA ABD UKRAYNA
Musti ile yine yeniden

Musti ile yine yeniden
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Hem sahne hem set

Hem sahne hem set
Torun istiyorum

Torun istiyorum
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Emrah'ın şarkısına yorum

Emrah'ın şarkısına yorum
Bursa çıkarması

Bursa çıkarması
Klip ayrılık getirdi

Klip ayrılık getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER