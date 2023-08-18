Rusya'dan 54 İngiliz'e ülkeye girişi yasağı
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında bürokratlar, BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Rusya'ya yönelik "düşmanca tavrıyla" bağlantılı olarak önlemlerin alındığı belirtildi.
Bu bağlamda, Ukrayna'ya misket bombası verilmesinden sorumlu olduğu belirtilen İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie'ye Rusya'ya giriş yasağı konulduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.
BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği ifade edildi.
- ECOWAS duyurdu: Nijer'e müdahale etmeye hazırız
- BM'den Yemen'deki yardımları azaltma kararı
- Rusya'dan 54 İngiliz'e ülkeye girişi yasağı
- Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol'ün ülkedeki faaliyetlerine ilişkin karara açıklık getirdi
- Lübnan'da uzun süredir devam eden elektrik kesintisi sona erdi
- AB'den Nijer'e uyarı