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18 Ağustos 2023 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 21:13:00

Rusya'dan 54 İngiliz'e ülkeye girişi yasağı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında bürokratlar, BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Rusya'ya yönelik "düşmanca tavrıyla" bağlantılı olarak önlemlerin alındığı belirtildi.

Bu bağlamda, Ukrayna'ya misket bombası verilmesinden sorumlu olduğu belirtilen İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie'ye Rusya'ya giriş yasağı konulduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı gazetecilerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu yöndeki yaptırımların devam edeceği ifade edildi.

Etiketler : rusya ingiliz ingiltere
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