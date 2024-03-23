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Rusya'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu
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23 Mart 2024 Cumartesi 00:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 00:45:00

Rusya'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD ve İngiltere'nin Moskova'daki terör saldırısını önceden bildiğini belirtti.

Sırp lider Aleksandar Vucic, ABD ve İngiltere'nin Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı önceden bildiğini söyledi.

Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Etiketler : Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Moskova saldırısı
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