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08 Şubat 2023 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 21:36:00

Rusya'daki Türk ve Rus vatandaşlar, depremzedelere yardım için seferber oldu

Kaynak: AA

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Rusya'da yaşayan Türkler ve Ruslar, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere yardım için çalışma yürütüyor.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yardım çalışması başlattı. Bunun ardından, ülkede yaşayan Türkler ve Ruslar, Büyükelçiliğe akın etti.

Depremzedelere yardım için seferber olan başkent sakinleri, Büyükelçiliğe çadır, ısıtıcı, battaniye, kışlık giysiler, uyku tulumu, termos, taşınabilir şarj aletleri getiriyor.

Bazı vatandaşlar da Rusya'daki Büyükelçiliğin açtığı banka hesaplarına para gönderiyor.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın eşi Feruza Samsar'ın himayesinde yürütülen yardım toplama çalışmalarında çok sayıda kişi yer alıyor.

Feruza Samsar, "Türkiye'de olanlar bizi çok üzdü. Ülkemizdeki yardım kampanyasına katılmak istedik. Elimizden geleni yapıyoruz. Uzakta da olsak destek olmak istedik" ifadesini kullandı.

Topladıkları yardım malzemelerini Büyükelçilik binasında paketlediklerini ve en kısa zamanda Türkiye'ye ulaştıracaklarını aktaran Samsar, "Burada yaşayan Türk ve Rus hanımları bize yardıma koştu. Büyükelçilik hesabına para da gönderiliyor. Böyle zor bir durumda bize destek verenlere teşekkür ederim. Depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışacağız. Halkımızın başı sağ olsun" diye konuştu.

"TÜRK HALKININ YANINDAYIZ"

Moskova'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden Bahtiyar Hasan da kardeş Türk halkının yanında olduklarını belirterek, "Biz, iki devlet tek milletiz. Türk halkının acısı, bizim acımızdır. Türkiye, Azerbaycan halkının zor günlerinde bize destek oldu. Biz de her zaman Türk halkının yanındayız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Azerbaycan'ın arkasında olduğunu vurgulayan Hasan, Türkiye'de deprem bölgelerindeki belediye başkanları ile irtibatta olduklarını söyledi.

Hasan, "Moskova'da yaşayan Azerbaycanlılar adına maddi desteği Türkiye'ye göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Etiketler : Rusya Deprem Moskova Kahramanmaraş

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