VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Servet Çetin getirildi
26 Haziran 2023 Pazartesi 09:33:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 09:33:00

Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın bazı bölgelerinde Wagner'in Rus hükümetine isyanı nedeniyle uygulanan önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte 24 Haziran'da Wagner'in Rus hükümetine isyanı sebebiyle devreye konulan terörle mücadele operasyon durumu kapsamındaki tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

Sobyanin, ayrıca gelişmeler sebebiyle iptal edilen mezuniyet töreninin de 1 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Moskova bölgesinde alınan tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Voronej bölgesinde de terörle mücadele operasyon durumunun iptal edildiği belirtildi.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : rusya terör moskova kısıtlama
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
Asker arkadaşını izledi

Asker arkadaşını izledi
Bodrum'u tanıtacaklar

Bodrum'u tanıtacaklar
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
Yapay zekalı konser

Yapay zekalı konser
Madonna benzetmesi

Madonna benzetmesi
Türkiye'yi seviyorum

Türkiye'yi seviyorum
Karne hediyesi Bodrum tatili

Karne hediyesi Bodrum tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX