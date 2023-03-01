Rusya'da UFO alarmı
Rusya'nın St. Petersburg kentine 160 kilometre uzaklıkta tanımlanamayan uçan cisimlerin görülmesi üzerine savaş uçakları havalandı.
Rusya'nın St. Petersburg kentine 160 kilometre uzaklıkta tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) görülmesi üzerine savaş uçakları havalandı. Pulkovo Havalimanı uçuşlara kapatılırken, Rus yetkililerin UFO arama çalışmaları devam ediyor.
Manu Gómez adlı bir uzman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, UFO'yu durdurmak üzere gökyüzünde ikisi Su-35 ve MiG-31 olmak üzere en az 5 Rus askeri uçağının bulunduğunu açıkladı. UFO'nun Finlandiya yönünde görüldüğü iddia edildi.
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