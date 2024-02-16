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16 Şubat 2024 Cuma 15:09:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 15:09:00

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın öldüğü bildirildi

Kaynak: AA

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Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'nın cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

FSİN'den yapılan açıklamada, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 no'lu cezaevinde bulunan Navalnıy'nın sağlığının kötüleştiği ve bilincini kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Navalnıy'a yapılan gerekli tıbbi müdahaleler olumlu sonuç vermedi. Doktorlar öldüğünü tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'nın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." dedi.

⁠NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Etiketler : rusya tutuklu muhalif aleksey navalnıy
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