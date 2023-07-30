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30 Temmuz 2023 Pazar 17:34:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 17:34:00

Rusya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Rusya'da etkili olan şiddetli fırtınada kamp alanına ağacın devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya şiddetli fırtınaya teslim oldu. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, orta kesimlerde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Volga Nehri'nin kuzeyindeki Mari El bölgesinde kamp alanına ağaç devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sekiz bölgeyi etkileyen fırtınada 76 kişi yaralanırken, yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı, 50 bina hasar gördü. Yetkililer bölge halkını ağaçlardan, hasarlı binalardan, yürüyüş yapmaktan ve yüzmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkili olduğu sırada göl kıyısında yüzlerce kişinin kamp yaptığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi'nin olayla ilgili ceza davası açtığı duyuruldu.

Etiketler : rusya ruya fırtına rusya fırtına ölüm
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