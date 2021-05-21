Rusya'da savaşçı robotların seri üretimi başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Yeni Bilgi" forumunda yaptığı konuşmada ülkesindeki yeni teknolojik ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Savaş robotlarının seri üretimine başlandığı bilgisini veren Şoygu, bu robotların kendi başına savaşabilecek özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Şoygu, ülkesinde geleceğin silahları konusunda büyük çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.