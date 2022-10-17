Rusya'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü
Rusya'nın Yeysk kentinde bir savaş uçağı yerleşim yerine düştü.
Rusya'nın Yeysk kentine, görgü tanıklarının ifadesine göre bir savaş uçağı düştü. Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından yangın çıktı.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk şehrinde bir askeri uçak, yerleşim bölgesine düştü. Uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi. Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.
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