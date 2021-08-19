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19 Ağustos 2021 Perşembe 00:59:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 00:59:00

Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

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Rusya'nın Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Mig-29 model savaş uçağı plan dahilinde yaptığı uçuş esnasında Astrahan'da Aşuluk poligonu civarında boş bir bölgeye henüz bilinmeyen sebeple düştü. Savaş uçağının uçuşu esnasında mühimmat taşımadığı kaydedilirken, pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığının bölgeye bir komisyon sevk ettiği aktarıldı.

17 Ağustos'ta Rusya'da Moskova yakınlarında İl-112V tipi askeri nakliye uçağı düşmüş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Uçağın düşüş nedeni Rusya Savunma Bakanlığı Mig-29 uçak kazası
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