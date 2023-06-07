Rusya'da sahte içkiden zehirlenen 30 kişi öldü
Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sahte içkiden zehirlenen 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, içerisinde metil alkol ve etil bütirat bulunduğu tespit edilen sahte içkiden aralarında hamile kadının da bulunduğu 96 kişinin zehirlendiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, bunlardan 30'unun hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
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