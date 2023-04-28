Rusya'da petrol ve doğal gaz üretim istatistikleri yayımlanmayacak

Rus hükümetinin petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerine ilişkin aldığı karar, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2024'e kadar Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin istatistikler yayımlanmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubatta imzaladığı yasayla, Rus hükümetine herhangi bir resmi istatistiği gizleme yetkisi verilmişti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), Nisan 2022'de ülkenin dış ticaret verilerini yayımlamayı durdurma kararı almıştı.