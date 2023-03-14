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14 Mart 2023 Salı 20:02:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 20:02:00

Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı

Kaynak: AA

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Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona” katılanların itibarını zedeleyenlere ceza verilmesini öngören yasayı kabul etti.

Duma'nın onayladığı yasaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olan gönüllü birlikler, işletmeler ve şahıslar dahil operasyonda yer alan tüm personelin itibarını zedeleyenlere hapis ve para cezası verilecek.

Yasa gereği söz konusu gerekçeyle 3 yıllık hapis cezası 5 yıla kadar çıkarıldı.

Başka vatandaşların ölümüne, ülkedeki düzen ve güvenliğin bozulmasına neden olabilecek eylemlerde bulunan şahıslar ise 5 yıl yerine 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Duruma göre, söz konusu şahıslara hapis cezası yerine 30 bin ile 1 milyon ruble arasında para cezası verilebilecek.

Ayrıca, söz konusu yasayla Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Etiketler : Rusya ukrayna yasa ceza kararı

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