Rusya'da milletvekili seçimi: Putin'in partisi birinci çıktı

Rusya'da seçmen, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için beş yıllığına 450 milletvekili seçmek için oy kullandı.

Oyların yüzde 99,69'u sayıldı. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi oyların yüzde 49,85'ini aldı. Birleşik Rusya Partisi, bu dağılıma göre Duma'da 315 sandalye kazanıyor.

Putin'in partisi yüzde 49 oy aldı

Seçim öncesi Duma'daki milletvekili sayısı 334 olan Birleşik Rusya Partisi, bu sonuçlara göre 19 sandalye kaybediyor.

Ülkede tek başına hükümet kurmak için yeterli sayı ise 300.

Rusya Komünist Partisi ise ikinci sırada. Oyların yaklaşık yüzde 18,96'sını aldı. 110 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 51,68. Bu sonuçlarına göre, seçimlere giren 14 siyasi partiden 5'i barajı geçti.