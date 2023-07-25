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25 Temmuz 2023 Salı 19:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 19:30:00

Rusya'da kritik görüşme: Lavrov, Mirzoyan ve Bayramov ile görüştü

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ayrı ayrı ikili görüşme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Bayramov ile Moskova'daki görüşme esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kafkasya'da uzun vadeli istikrarın sağlanmasından yana olduklarını belirtti.

Bakü ile Erivan arasında bir barış antlaşmasının imzalanmasına ilişkin bildirilerin en üst düzeyde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, "(Barış anlaşmasına yönelik) bu imza için bir platform sağlamak da dahil olmak üzere, mümkün olan her şekilde yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini anladığını ve bunu takdir ettiklerini vurguladı.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin geliştiğine de işaret eden Lavrov, ticaretin geliştiğini, Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru dahil iki ülke arasında bölgesel hatta küresel projeksiyonu olan ortak projelerin başlatıldığını anımsattı.

Lavrov, "Biz sizinle birlikte Hazar ülkesiyiz. Odak noktamız, bölgesel güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere, Hazar Denizi'ndeki işbirliği mekanizmasını desteklemek ve harekete geçirmek olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle herkesin üzerinde mutabakata vardığı bölgesel istişare platformu 3+3'ü kastediyorum." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüşmesinde ise Laçın Koridoru çevresi ve Karabağ'daki durumun çözülmesine yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Bunun için Rus barış gücü birliğinin bütün imkanları var. Ancak tarafların işbirliği olmadan bunu yapmak kolay değil." dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üzerinde anlaştığı bildirilerin uygulanmasını teşvik etmeye hazır olduklarını kaydeden Lavrov, "Ulaşım ve ekonomik bağlantılardaki engellerinin kaldırılması, sınır konuları ve kamu görevlileri ile uzmanlar arasında diyalog kurulması da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin tüm konularda ilerlemeyi önemli görüyoruz. Mümkün olan her şekilde yardıma hazırız." şeklinde konuştu.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
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