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18 Haziran 2020 Perşembe 18:12:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 18:12:00

Rusya'da Kovid-19'dan 500'e yakın sağlık çalışanı öldü

Kaynak: AA

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Rusya Federal Sağlık Gözetim Servis Başkanı Alla Samoylova, ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 500'e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Federal Sağlık Gözetim Servisi Başkanı Alla Samoylova, ülkede bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 500'e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Samoylova, video konferansla düzenlenen "Sağlık Çalışanların Güvenliği: Sorunlar, Analizler ve Çözümler Konferansı"nda ülkedeki Kovid-19 salgınına dair açıklamalarda bulundu.

Başlangıç döneminde salgına karşı hazır olmadıklarını ve sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu ekipmanlarının bulunmadığını belirten Samoylova, "Ölenlerden 489'u sağlık çalışanıdır. Yani 500'e yakın meslektaşımızı kaybettik." dedi.

Öte yandan, konferansın ardından Roszdravnadzor'dan yapılan açıklamada, Samoylova'nın açıklamaları teyit edilmedi. Açıklamada, rakamın resmi olmadığı bildirildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 790 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 561 bin 91’e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, son bir günde ölü sayısının 182 artarak 7 bin 660’a, iyileşen sayısının 9 bin 621 artarak 313 bin 963’e ulaştığı kaydedildi.

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