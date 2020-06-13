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13 Haziran 2020 Cumartesi 12:26:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 12:26:00

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 520 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 520 bin 129'a, ölü sayısı 6 bin 829'a ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 520 bin 129’a çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 114 artarak 6 bin 829’a, iyileşen sayısı 5 bin 271 artarak 274 bin 641’e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8’den yüzde 1,7’ye düşerken, yeni vakaların yüzde 34,1’inde semptom görülmedi.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1493 artarak 204 bin 428’e, ölü sayısı 44 artarak 3 bin 231’e çıktı.

14 MİLYON 500 BİNDEN FAZLA TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 14 milyon 500 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 322 bin 498 kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.

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