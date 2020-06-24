  • BIST
    114834
  • Dolar
    6,8601
  • Euro
    7,7435
  • Altın
    391,7270
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Geri getirmekle yükümlüler
Kızı PKK terör örgütü tarafından kaçırılan anenin Almanya'daki direnişi sürüyor
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon! 65 kişiden 41'i gözaltına alındı
Büyükçekmece'deki hortumun nedeni belli oldu
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Kuzey Kore'den flaş Güney Kore kararı: Askıya aldı
Babalar Günü harcamaları 3 kat arttı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti
Havaalanlarında yeni dönem!
Bakan Pekcan'den Rekabet Kanunu mesajı
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: İsterlerse anlaşma yaparız
Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu
Cezayir'de kabine revizyonu
Trump'tan Macron'a sert sözler: Dokunduğu her şey boka sarıyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Reel kesim güveni Haziran ayında arttı
'Hayatı şans eseri yaşayan' gençlerden skandal sözler: Ölen ölsün
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk buğday tarlasında bulundu
Bursaspor teknik direktör İrfan Buz ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi!
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı
Brent petrolün varili 42,70 dolar
24 Haziran 2020 Çarşamba 11:37:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 11:37:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 606 bini geçti

ABONE OL

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, ölü sayısı 8 bin 513'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 176 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 606 bin 881’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 154 artarak 8 bin 513’e, iyileşen sayısı da 12 bin 393 artarak 368 bin 822’ye ulaştı.

229 bin 546 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 31,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 811 artarak 216 bin 906'ya, ölü sayısı 14 artışla 3 bin 657’ye çıktı.

TOPLAM TEST SAYISI 18 MİLYONA YAKLAŞTI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 17 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 309 bin 200 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER