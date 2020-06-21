  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
"Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz"
Kadıköy'de dehşet: Evlilik teklifi için gittikleri parkta kurşunların hedefi oldular
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 584 bini geçti
Türk ürünleri 'sanal ticaret heyetleriyle' tanıtılıyor
Türk ürünleri 'sanal ticaret heyetleriyle' tanıtılıyor
İsrail güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı
"Türkiye'nin faizsiz finansın merkezi olacağına inanıyorum"
Davam kim vurduya gitmesin istemedim!
Ankara'da Güven Sokağı Operasyonu
"Pandemi ilanından önceki seviyeye geldi"
Gizli operasyonları ifşa oldu! İşte Fransa'nın Libya'daki karanlık yüzü
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda
Sarsıntıda oluşan ışık huzmesini anlattı
Mustafa Varank'tan son dakika korona aşısı ile ilgili açıklama!
Trump hakkındaki iddialara bir bardak su ile cevap verdi
Emine Erdoğan Babalar Günü'nü kutladı
Resmen duyurdular! Yüzde 50 indirim yapacaklar
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Fenerbahçe'de dev kriz!
Milyar dolarlık ihracat
Çin'de 26, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanından puansız döndü
21 Haziran 2020 Pazar 12:16:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 12:16:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 584 bini geçti

ABONE OL

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 584 bin 680'e, ölü sayısı 8 bin 111'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 584 bin 680’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 109 artarak 8 bin 111’e, iyileşen sayısı 5 bin 119 artarak 339 bin 711’e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4’ten yüzde 1,3’e düştü. Yeni vakaların yüzde 30,2’sinde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 1000’in altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 968 artarak 213 bin 946’ya, ölü sayısı 32 artarak 3 bin 597’ye çıktı.

17 MİLYONA YAKIN TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 16 milyon 900 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 310 binden fazla kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER