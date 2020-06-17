Rusya'da korkutan tablo! Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti

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17 Haziran 2020 Çarşamba 11:28:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 11:28:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 553 bin 301'e, ölü sayısı 7 bin 478'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 843 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 553 bin 301’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 194 artarak 7 bin 478’e, iyileşen sayısı 10 bin 36 artarak 304 bin 342’ye ulaştı.

1 Mayıs’tan bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 8 binin altına gerileyen Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e düştü. Yeni vakaların yüzde 31,8’inde semptom görülmedi.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 11 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1065 artarak 209 bin 745’e, ölü sayısı 48 artarak 3 bin 434’e çıktı.

308 BİN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 284 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 15 milyon 600 bini geçtiği bildirildi.

Açıklamada, 308 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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