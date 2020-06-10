  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısı 34 yıl sonra açıklandı
Bakan Akar'dan celp açıklaması
İran'ın çift başlı askeri sisteminde çatlak işaretleri
ABD-Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödüyor
İsrail gazetesi: Netanyahu ilk olarak 3 Yahudi yerleşim birimini ilhak edecek
LGS sınavda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu
İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında değer kaybetti
Beklenen kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Başkentte kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Irak'a ihracat yeniden hız kazanıyor
Sosyal izolasyonda evde kadının rolü
SPK Başkanı: Piyasa dolandırıcılarına geçit vermeyeceğiz
Libya Ordusu Sözcüsü: Vazgeçmeyeceğiz
Yılan paniği: Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı
Bangladeş'te korona virüsten ölenlerin sayısı bini aştı
Doğaseverler Nemrut Gölü'nün çevresini 12 saatte turladı
Karantina dönemine özel! 65 yaş üstüne beslenme önerileri
Bankalar ısrarla pahalı kredi satmaya devam ediyor! İki şube arası bir araba parası!
ASELSAN'a 31 milyon dolarlık sipariş: İmzalar atıldı
Defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Müthiş operasyonun detayları: Sinyalle yeri belirlendi, 24 saat içinde F-16'lar vurdu
Konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara şok! Dava açılabilir...
Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 Çarşamba 11:22:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 11:22:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bine yaklaştı

ABONE OL

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 493 bin 657'ye, ölü sayısı 6 bin 358'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 404 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 493 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm vakaları artışa geçti. Son bir günde ölü sayısı 216 artarak toplamda 6 bin 358’e, iyileşen sayısı 10 bin 386 artarak 252 bin 783'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8’den yüzde 1,7’ye geriledi. Yeni vakaların yüzde 34,8’inde semptoma rastlanmadı.

Salgın ile mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da, günlük vaka sayısında düşüş devam etti. Son 24 saatte vaka sayısı 1195 artarak 199 bin 785’e, ölü sayısı 56 artarak 3 bin 85’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 290 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 500 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov CNN’e verdiği röportajda, Kovid-19 hasta sayısına oranla ölü sayısının azlığından dolayı Rusya’da verilerin düşük gösterildiği iddialarına katılmadığını söyledi.

Ülkede sağlık sisteminin etkili olduğunu savunan Peskov, “Ülkemizde çok fazla Kovid-19 testi yapılıyor. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok virüs ortaya çıkarırsınız.” ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER