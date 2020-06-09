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09 Haziran 2020 Salı 11:40:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 11:40:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 485 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253'e, ölü sayısı 6 bin 142'ye ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 595 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 485 bin 253'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 171 artarak 6 bin 142’ye, iyileşen sayısı 11 bin 709 artarak 242 bin 397'ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,1’inde semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1572 artarak 198 bin 590’a, ölü sayısı 59 artarak 3 bin 29’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 238 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 320 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibarıyla kaldırıldı.

Güzellik salonları, kuaförler, veteriner klinikleri, iş bulma ajansları, fotoğraf, film ve ses stüdyoları faaliyete geçti. Şehirde mezarlıklar ziyarete açıldı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

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