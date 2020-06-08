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08 Haziran 2020 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 12:15:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 476 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 476 bin 658'e, ölü sayısı 5 bin 971'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 476 bin 658'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 112 artarak 5 bin 971’e, iyileşen sayısı 3 bin 957 artarak 230 bin 688'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,9’a düşerken, yeni vakaların yüzde 36,6’sında semptom görülmedi.

Salgının merkezi başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 1 artarak 197 bin 18’e, ölü sayısı 51 artarak 2 bin 970’e çıktı.

13 MİLYONDAN FAZLA TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 294 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyondan fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 320 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Son dönemde salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamış, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da da alışveriş merkezleri ve gıda harici perakende satış yapan işletmeler açılmıştı. Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

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