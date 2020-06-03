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03 Haziran 2020 Çarşamba 11:31:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 11:33:00

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 432 bini geçti

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Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 432 bin 277'ye, ölü sayısı 5 bin 215'e yükseldi.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 432 bin 277’ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 178 artarak 5 bin 215’e, iyileşen sayısı 8 bin 972 artarak 195 bin 957’ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 23 Nisan’dan bu yana ilk defa 2 binin altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1842 artarak 187 bin 216’ya, ölü sayısı 61 artarak 2 bin 685’e çıktı.

Şehirde toplam 91 bin 654 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

303 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada da son 24 saatte 274 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 400 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 303 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

RUSYA'DA KOVİD-19 SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Ülkenin pek çok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Son zamanlarda salgının artış oranında azalma görülmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde tedbirler gevşetilmeye başlamıştı.

Pek çok şehirde, taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak da zorunlu hale getirilmişti.

Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçilmiş, alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılmıştı. Ayrıca vatandaşların belirli zamanlarda açık havada spor yapmasına ve gezmesine izin verilmişti.

30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

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