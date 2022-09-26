Rusya'da Japon diplomata gözaltı: Dağıtımı sınırlı bilgiler temin etti
Kaynak: AA
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori'yi "dağıtımı sınırlı bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldı.
FSB'den yapılan açıklamada, "Japonya'nın Vladivostok Konsolosu Motoki Tatsunori, Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile iş birliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorskiy bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisi hakkında dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında temin ederken gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
Rus tarafının, Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine olayla ilgili protesto notası ilettiği bildirilen açıklamada, Tatsunori'nin "diplomatik statüsü dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.
- Rusya'da Japon diplomata gözaltı: Dağıtımı sınırlı bilgiler temin etti
- NATO ve AB güvenlik için ortak bildiri planlıyor
- Putin'den ABD Ulusal Güvenlik Ajansı eski çalışanı Snowden'a vatandaşlık
- Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik Moldova yönetimini harekete geçirdi
- Çin uzaktan algılama özellikli "Yaogan-36" uydusunu fırlattı
- İngiltere'den, ayrılıkçıların referandumu nedeniyle Rus yanlılarına yaptırım