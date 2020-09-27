Rusya'da izinsiz uçuş yapan bir uçak nehre düştü
Kaynak: AA
Rusya'da izinsiz uçuş yapan hafif motorlu uçak nehre düştü, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafif motorlu bir uçak, Nijniy Novgorod bölgesindeki Mihalçikovo köyü yakınlarında İdil (Volga) Nehri'ne düştü.
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Uçağın izinsiz uçuş yaptığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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