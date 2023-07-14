VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
CHP belediyeciliğinde beklenen son: Mansur Yavaş, belediyeyi batırdığını itiraf etti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin yazdığı destanı unutmayacağız
UEFA'dan kötü haber: Bu kulüplere yaptırım uygulandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerini bugün yatırılacağını açıkladı
14 Temmuz 2023 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 15:24:00

Rusya'da İHA'nın düştüğü Kursk'ta bulunan nükleer santralde bir ünite kapatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'da bugün insansız hava aracının (İHA) düştüğü Kursk şehrinde bulunan nükleer enerji santralindeki bir ünitenin bakım nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kursk Nükleer Enerji Santralindeki ünitelerden birinin bakıma alındığı belirtildi.

Daha önceden planlanmış bakım süreci nedeniyle ünitenin elektrik şebekesiyle bağlantısının tümüyle kesildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ünitenin sürecin ardından tekrar faaliyete geçeceği kaydedildi.

Kursk Valisi Roman Starovoyit, bugün yaptığı açıklamada, bölgede bir İHA'nın düştüğünü ve kritik altyapının zarar görmediğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Enerji Santralinin bulunduğu bölgelere yaptığı saldırıların Rus savunmaları tarafından başarıyla püskürtüldüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek, "(İHA'ları) Onları Kiev rejimine tedarik eden ülkeler, bir nükleer felaket meydana gelirse Mars'a mı yerleşmeyi planlıyorlar?" ifadesini kullandı.

Etiketler : Rosenergoatom Kursk Nükleer Enerji Santrali Rus nükleer enerji şirketi
Arabeskin devri bitmez

Arabeskin devri bitmez
Konserde dijital sanat gösterisi

Konserde dijital sanat gösterisi
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın
Dört yıllık aşkta mutsuz son

Dört yıllık aşkta mutsuz son
Aşkın Olayım korosu

Aşkın Olayım korosu
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Ekin'den kemençe şovu

Ekin'den kemençe şovu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX