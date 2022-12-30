Rusya'da Wagner krizi

Rus paralı ordusu Wagner ordusu askerleri bir topum başına geçerek Rusya Genelkurmay Başkanı'na hakaret ederek çektikleri video ülkeyi karıştırdı.

Ukrayna'da aktif rol oynayan Wagner askerleri bir topun başında video çekerek Valeriy Gerasimov'a hakaret ettiler.

Wagner askerleri Gerasimov'a karşı, "Sen neredesin? Biz burada tüm Ukrayna ordusuna karşı savaşırken sen bize top mermisi bile göndermiyorsun. " şeklinde sitem ettiler.

RUS MEDYASI "KURGU" DEDİ

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken Kremlin yanlısı basın görüntülerin mizansen olduğunu iddia etti. Ukraynalıların orduyu küçük düşürmeye çalışıldığı iddia edildi. Ancak durum öyle değildi.

WAGNERİ'İN PATRONU KONUŞTU

Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin, görüntüleri doğrulayarak krizi daha da alevlendirdi.

Prigojin, bölgeyi ziyaret ettiğini ve videoda belirtilenlerin gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Kremlin'den konuya dair açıklama gelmedi ancak Rus Parlamentosu, Wagner'e sert tepki gösterdi. Paralı ordunun haddini aştığını ifade ettiler.