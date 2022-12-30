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30 Aralık 2022 Cuma 15:18:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 15:18:00

Rusya'da büyük kriz patlak verdi! Genelkurmay Başkanı'na hakaret ettiler

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Rusya'da Wagner krizi patlak verdi. Paralı ordu Wagner'e mensup bazı askerlerin Rusya Genelkurmay Başkanı'na hakaret ettiği video ülkeyi karıştırdı.

Rus paralı ordusu Wagner ordusu askerleri bir topum başına geçerek Rusya Genelkurmay Başkanı'na hakaret ederek çektikleri video ülkeyi karıştırdı.

Ukrayna'da aktif rol oynayan Wagner askerleri bir topun başında video çekerek Valeriy Gerasimov'a hakaret ettiler.

Wagner askerleri Gerasimov'a karşı, "Sen neredesin? Biz burada tüm Ukrayna ordusuna karşı savaşırken sen bize top mermisi bile göndermiyorsun. " şeklinde sitem ettiler.

RUS MEDYASI "KURGU" DEDİ

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken Kremlin yanlısı basın görüntülerin mizansen olduğunu iddia etti. Ukraynalıların orduyu küçük düşürmeye çalışıldığı iddia edildi. Ancak durum öyle değildi.

WAGNERİ'İN PATRONU KONUŞTU

Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin, görüntüleri doğrulayarak krizi daha da alevlendirdi.

Prigojin, bölgeyi ziyaret ettiğini ve videoda belirtilenlerin gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Kremlin'den konuya dair açıklama gelmedi ancak Rus Parlamentosu, Wagner'e sert tepki gösterdi. Paralı ordunun haddini aştığını ifade ettiler.

Etiketler : Rus paralı ordusu Wagner Yevgeniy Prigojin video sosyal medya
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