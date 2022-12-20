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20 Aralık 2022 Salı 19:26:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 19:26:00

Rusya ve BM tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapılacak

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile tahıl anlaşması konusunda yarın çevrim içi toplantı yapacaklarını duyurdu.

Verşinin, Rus basınına Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve BM temsilcileri arasında söz konusu anlaşmayla ilgili toplantının yapılacağı bilgisini paylaşan Verşinin, "Yarın video konferansımız var. Sonra da yüz yüze görüşeceğiz. Yüz yüze görüşme, büyük ihtimal ocak ayında gerçekleşebilir. Bu tür görüşmelere devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Verşinin, toplantıya BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in de katılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Elbette anlaşmanın ayrıntılarını ve çalışma sürecini ele alacağız. BM temsilcilerini olabildiğince enerjik ve verimli şekilde çalışmaya zorlayacağız. BM'nin bu anlaşmada yer alan Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor."

Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Verşinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılmıştı. Toplantıda, tahıl anlaşması da ele alınmıştı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması yapılmıştı.

Etiketler : Türkiye Ukrayna Sergey Verşi
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