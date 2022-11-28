Rusya ve ABD'nin Kahire'deki nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi

Rus Kommersant gazetesinin ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de 29 Kasım-6 Aralık'ta yapılması planlanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START) çerçevesinde nükleer silahların denetlenmesi ile ilgili ikili istişare komisyonu toplantısı Rusya'nın isteğiyle iptal edildi.

TOPLANTI BELİRSİZ BİR TARİHE ERTELENDİ.

Rusya Dışişleri Bakanlığının toplantının ertelenme nedeni ile ilgili bir açıklama yapmadığı ifade edildi.

TOPLANTIDA KARŞILIKLI SUÇALAMLAR ELE ALINCAKTI

Kahire'deki toplantıda, nükleer silahların yerinde denetlenmesine devam edilmesi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde güvenlik alanında Rusya ile ABD tarafının birbirlerine yönelik karşılıklı suçlamalarının ele alınması bekleniyordu.

İlgili komisyon, en son Ekim 2021'de toplanmıştı ve Rusya ağustos ayında ABD'nin denetimlere izin vermediği gerekçesiyle Amerikalı denetçilerin Rus nükleer silahlarını denetleme çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

2010'da imzalanan New START anlaşması, iki ülkenin konuşlandırılmış stratejik nükleer savaş başlığını en fazla 1550 olarak sınırlandırmıştı.

Anlaşma aynı zamanda, fırlatma rampaları ve ağır bombardıman uçaklarının sayısını 800 olarak sınırlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten kısa bir süre sonra, Ocak 2021'de iki ülke anlaşmayı 2026'ya uzatmıştı.