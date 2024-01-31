Rusya Ukrayna'ya dron saldırısı! Çok sayıda patlama meydana geldi
Kaynak: AA
Ukrayna'nın Harkiv kentinde akşam saatlerinde Rus ordusu tarafından dron saldırısı düzenlendi.
Ukrayna, Rusya'nın Harkiv kentine drone saldırısı düzenlediğini duyurarak, şehirde çok sayıda patlama meydana geldiğini açıkladı.
Kentin, Slobidskyi ve Saltivskyi bölgelerini hedef alan saldırı sonrası Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleh Syniehubov yerel saatle 22.40 sularında şehirde çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.
Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda asker ve polis ekipleri gelerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekibi de yaralılara müdahalede bulundu.
- Rusya Ukrayna'ya dron saldırısı! Çok sayıda patlama meydana geldi
- Terör örgütü PKK/YPG'den kaçış: Zorla silah altına alınmamak için sığındılar
- İsrail vahşetinin suyu çıktı! Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalandı
- İsveç, UNRWA'ya finansal desteği durdurdu
- İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
- Putin'in başkanlık seçimi öncesi mal varlığı açıklandı