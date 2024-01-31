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Rusya Ukrayna'ya dron saldırısı! Çok sayıda patlama meydana geldi
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31 Ocak 2024 Çarşamba 05:43:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 05:43:00

Rusya Ukrayna'ya dron saldırısı! Çok sayıda patlama meydana geldi

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın Harkiv kentinde akşam saatlerinde Rus ordusu tarafından dron saldırısı düzenlendi.

Ukrayna, Rusya'nın Harkiv kentine drone saldırısı düzenlediğini duyurarak, şehirde çok sayıda patlama meydana geldiğini açıkladı.

Kentin, Slobidskyi ve Saltivskyi bölgelerini hedef alan saldırı sonrası Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleh Syniehubov yerel saatle 22.40 sularında şehirde çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda asker ve polis ekipleri gelerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekibi de yaralılara müdahalede bulundu.

Etiketler : Rus saldırısı Harkiv saldırısı Ukrayna dron saldırısı
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