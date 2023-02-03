Rusya: Ukrayna'ya ait Norveç yapımı "NASAMS" uçaksavar füze sistemini imha ettik

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda gazetecilere bilgi verdi.

Çeşitli bölgelerde yaklaşık 170 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 3 mühimmat deposunun da vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" uçağı ile 7 insansız hava aracının vurulduğunu belirterek "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) yerleşim biriminin yakınlarında Toçka-U füze fırlatıcı sistemi ve Norveç üretimi 'NASAMS' uçaksavar füze sistemi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 382 uçak, 206 helikopter, 3 bin 8 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 723 tank ve zırhlı araç, 1004 çok namlulu roketatar, 3 bin 988 obüs ve havan topu, 8 bin 255 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.