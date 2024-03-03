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03 Mart 2024 Pazar 17:09:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 17:09:00

Rusya, Ukrayna'ya ait 38 İHA'yı düşürdü

Kaynak: AA

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Rusya, Ukrayna'ya ait 38 İHA'nın Kırım üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 38 İHA'nın Kırım üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 38 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca, Kiev tarafından 38 adet İHA kullanılarak Rusya'daki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi" denildi. Açıklamada ayrıca İHA'nın Kırım üzerinde düşürüldüğü bildirildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada hasar kaydedilmediği aktarıldı.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA İHA SAVAŞ
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