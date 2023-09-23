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23 Eylül 2023 Cumartesi 18:08:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 18:08:00

Rusya, Ukrayna'nın zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada uzun menzilli füzelerle Ukrayna'da Batı'dan gelen silah, seyir füzesi ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki eylemlerine yönelik bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 17 Eylül-23 Eylül tarihlerinde Ukrayna hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Rus ordusu, havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle insansız hava araçlarıyla (İHA) uçak ve zırhlı araç onarım tesisleri, petrol rafinerileri, yüksek hassasiyetli silah, yabancı üretimi silah ve mühimmat depoları, Ukrayna sabotaj grupları ve istihbarat merkezleri, yabancı paralı savaşçı yerleşim noktalarına grup saldırıları düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılar sonucunda Herson ve Zaporijya yönünde Ukrayna ordusunun lojistik destek merkezlerinde ciddi hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Düşmanın onarım kabiliyetleri azaldı. Ukrayna'ya Batı'dan gelen çok namlulu roketatar ve uçaksavar sistemleri, seyir füzesi ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarının bir kısmı yok edildi." ifadelerine yer verildi.

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleriyle Rus hava savunma sistemlerinin bir hafta boyunca Ukrayna'ya ait Su-24M, Mig-29 ve 2 adet Su-25 uçağını düşürdüğü bildirilen açıklamada, Rus İHA'larının Dnipro'daki Dogintsevo askeri havaalanındaki Mig-29'u vurduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin elektronik harp vasıtasıyla bir hafta içinde 257 Ukrayna İHA'sını düşürdüğü aktarıldı.

Etiketler : rusya ukrayna rusya-ukrayna savaşı
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